بنحو 44 مليون يورو.. إطلاق برنامج توافر المياه والتكيّف الزراعي مع التغيرات المناخية بغزة





ويشمل البرنامج نظاماً مائياً متكاملاً يوفر نحو 13 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المسترجعة من الخزان الجوفي، ويهدف بشكل أساسي إلى توفير المياه للقطاع الزراعي دعما لصمود أكثر من 4200 مزارع لري أكثر من 15 ألف دونم.





وذلك بالاعتماد على مصادر المياه البديلة والطاقة المتجددة، وهو ما سيخدم أكثر من 20 ألف نسمة بشكل مباشر، و200 ألف نسمة سيستفدون من إعادة تخصيص المياه الجوفية للاستخدامات المنزلية نتيجة لتوفير المياه للزراعة من خلال المشروع.



جاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي في قطاع غزة وكافة الشركاء والممولين في المشروع.





وأشاد م.غنيم في بدابة كلمته بالشركاء المانحين من الحكومة الفرنسية، والحكومة الايرلندية، وصندوق المناخ الأخضر، على دعمهم السخي لتوفير التمويل اللازم للبرنامج، بالإضافة إلى الشركاء في متابعة وتنفيذ البرنامج في مختلف مكوناته وكل حسب تخصصه، وزارة الزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وكل من سلطتي الطاقة وجودة البيئة، ولمصلحة مياه بلديات الساحل.



وأكد غنيم على أهمية العمل على قضايا التكيّف مع التغييرات المناخية، وتدارك تأثيراتها على تحقيق الأمن المائي والغذائي، وأوضح أن مكونات المشروع جاءت لتخدم هذا الهدف، حيث ستعمل على خفض أكثر من 166 ألف طن من الانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التي ستوفر الطاقة البديلة لمرافق البرنامج بقدرة تزيد عن 7 ميغاوات، عوضاً عن الكهرباء المزودة حالياً للشبكة والتي سيتم إعادة توزيعها إلى لمائتي ألف مواطن من سكان شمال القطاع.



وفي نهاية كلمته أكد غنيم أن اطلاق هذا البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة في السنوات الماضية لتدارك الوضع المائي الكارثي في غزة، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وهو ما شكل دافعاً أكبر للوصول إلى ما هو أبعد من إنقاذ الوضع فقط، بل تحقيق الخطط الاستراتيجية والتنموية لتوفير موارد إضافية للمساهمة بوضع لبنات تقودنا إلى الهدف الأسمى وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمواردها المستقلة.



يذكر أن مكونات البرنامج التي سيتم البدء بتنفيذها تشمل تأهيل 7 أحواض ترشيح في محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مرافق البرنامج بقدرة 7.53 ميغاوات، وإنشاء خزانان للمياه بسعة 4 آلاف م³ لكل منهما، و28 بئر استرجاع و10 آبار للمراقبة. كما تشمل تركيب 10مضخات ، وتمديد 123 كم من شبكات الري والتوزيع.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، عن اطلاق تنفيذ مكونات "برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي مع التغيرات المناخية في قطاع غزة" بتكلفة 44.7 مليون يورو ليمتد تنفيذه على مدار خمس سنوات.