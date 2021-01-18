دعت اسرائيل لوقفها.. بريطانيا: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت بريطانيا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوقف الفوري للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية، وأي أماكن أخرى في الضفة الغربية.



أعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن قلق بريطانيا إزاء مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واعتبرت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية حل الدولتين، وتهدد أي مفاوضات للسلام مستقبلا.