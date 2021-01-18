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شؤون فلسطينية

حنا ناصر: الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني خطوة ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية

حنا ناصر: الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني خطوة ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقنية "زووم".

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، ممثلي المؤسسات على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسمياً في العاشر من شباط المقبل وتستمر لمدة خمس أيام، منوهاً الى أن تسجيل الناخبين بشكل الكتروني متاح حالياً على الموقع الالكتروني للجنة.

وبيّن د.ناصر ان هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي ضمن مسؤوليات لجنة الانتخابات في تعزيز مشاركتهم في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة على حد سواء. 

من جهتهم، أكد المجتمعون على أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها فيما يعزز نزاهة وشفافية الانتخابات.

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