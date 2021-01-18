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البرازيل تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)

البرازيل تبدأ حملة التطعيم ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن الحكومة الفيدرالية ستوزع جميع جرعات لقاح (كورونا) المتوفرة لديها على ولايات البلاد بعد ظهر اليوم الاثنين.

وتابع بازويلو في بيان أنه يمكن أن يبدأ التطعيم من قبل الولايات في الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وطلبت الولايات من الحكومة تقديم اللقاح الوحيد المتاح، CoronaVac الذي تصنعه شركة Sinovac Biotech الصينية ويستورده مركز الطب الحيوي Butantan في ساو باولو.

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