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الجيش المصري يرسل طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى الأردن

الجيش المصري يرسل طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرة عسكرية إلى الأردن محملة بالمساعدات الطبية بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس (كورونا) المستجد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع البيان: "تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات".

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث بأنه من المنتظر أن يبحث الرئيس المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

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