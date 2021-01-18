بعد انقطاع نحو ثلاث سنوات.. اليوم أول رحلة طيران بين القاهرة والدوحة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد اليوم الاثنين إقلاع أول رحلة طيران بين مصر وقطر، قامت بها شركة مصر للطيران بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة.



وبحسب موقع (مصراوي)، فقد أقلعت طائرة شركة مصر الطيران، التي تحمل رقم إم إس 935، من طراز بوينغ بي 738، وعلى متنها 38 راكبا، من مبنى 3 في المطار، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة.



ومن المقرر أن تعود الطائرة نفسها في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم إم إس 936 وتقل 91 راكبا.



في المقابل تصل، اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم كيو آر 1301، والقادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنها 100 راكب، وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الطائرة ذاتها بالرحلة رقم كيو آر 1032 مطار القاهرة في تمام الساعة 7:40 مساء وعلى متنها 120 راكبا.



وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات ونصف السنة.​



يشار إلى أن شركة مصر للطيران كانت قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن تخفيض أسعار الرحلات الجوية القادمة من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم فتح المجال الجوي بين البلدين.



وصرحت الشركة في بيان رسمي لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها قررت تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير الجاري والسفر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، وذلك في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.



وقد عادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الاثنين الماضي، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية، كما أعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري.



وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.



وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، الأسبوع الماضي، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.