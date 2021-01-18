الاحتلال يعتقل شابًا من جنين



أول من سكن القرية هو محمد الضعيف، الذي قدم من الخليل مع إخوته باتجاه جنين قبل نحو 400 عام، وبقي في القرية حتى سميت نسبة لهم بقرية دير أبو ضعيف.



ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال العام 2020م الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات اليومية.



وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين (4439) معتقلاً، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، ضاعف الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد معاناتهم، خاصة مع انتشار فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابًا من بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل عائلة الشاب مجدي ظافر نجيب عواد في بلدة دير أبو ضعيف، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تقدم على اعتقاله.وتقع قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين على امتداد سهل مرج ابن عامر، وتبعد عنها 7 كم، وهي من القرى التي احتلت عام 1967، وتتبع إدارياً لمحافظة جنين.