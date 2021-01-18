شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف سبب إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه شاطئ عسقلان

قناة إسرائيلية تكشف سبب إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه شاطئ عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول انطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم، وسقطت على شاطئ اسدود.

وقالت القناة: "وثقت الكاميرات الأمنية شمال قطاع غزة، بأن إطلاق الصواريخ نحو شاطئ اسدود، فجر اليوم الاثنين، ناتج عن عطل فني بسبب الطقس العاصف، وأنه ليس إطلاقاً متعمداً".

وأضافت: "أظهر الفيديو، صعقة برق في سماء غزة، وبعد ثانيتين بالضبط، انطلقت الصواريخ بشكل متتالٍ".

من جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا): "الجيش الإسرائيلي غير ملزم بشرح سبب إطلاق الصواريخ من ظواهر جوية وغيرها، أي إطلاق صاروخ هو تهديد، يجب ألا ننتظر سقوط صاروخ على منطقة مأهولة، ويقتل مستوطنين".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أراضٍ زراعية، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين

عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارته بمشفى (سوروكا)

عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارته بمشفى (سوروكا)

&#34;التربية&#34; تُطالب بلجم انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والأسرة التربوية

"التربية" تُطالب بلجم انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والأسرة التربوية

القدوة: أرفض القائمة المشتركة بين فتح وحماس والانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة

القدوة: أرفض القائمة المشتركة بين فتح وحماس والانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة

الزراعة بغزة: نسبة هطول الأمطار بلغت (49.8%) وأكثرها في رفح

الزراعة بغزة: نسبة هطول الأمطار بلغت (49.8%) وأكثرها في رفح

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله

زياد النخالة: الانتخابات المقبلة يراد منها الوصول لحكومة معترف بها لاستكمال المفاوضات الميتة

زياد النخالة: الانتخابات المقبلة يراد منها الوصول لحكومة معترف بها لاستكمال المفاوضات الميتة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين

عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارته بمشفى (سوروكا)

عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارته بمشفى (سوروكا)

&#34;التربية&#34; تُطالب بلجم انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والأسرة التربوية

"التربية" تُطالب بلجم انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والأسرة التربوية

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

منوعات

عائلة &#34;عبد الحليم حافظ&#34; تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

عائلة "عبد الحليم حافظ" تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

دينا الشربيني:&#34; الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة&#34;

دينا الشربيني:" الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة"

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: بطلة &#34;ذا فويس كيدز&#34; ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: بطلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

عربي

عبير موسي: جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس

عبير موسي: جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من الصومال

الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من الصومال

الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة

الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة