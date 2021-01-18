قناة إسرائيلية تكشف سبب إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه شاطئ عسقلان

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول انطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم، وسقطت على شاطئ اسدود.



وقالت القناة: "وثقت الكاميرات الأمنية شمال قطاع غزة، بأن إطلاق الصواريخ نحو شاطئ اسدود، فجر اليوم الاثنين، ناتج عن عطل فني بسبب الطقس العاصف، وأنه ليس إطلاقاً متعمداً".



وأضافت: "أظهر الفيديو، صعقة برق في سماء غزة، وبعد ثانيتين بالضبط، انطلقت الصواريخ بشكل متتالٍ".



من جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا): "الجيش الإسرائيلي غير ملزم بشرح سبب إطلاق الصواريخ من ظواهر جوية وغيرها، أي إطلاق صاروخ هو تهديد، يجب ألا ننتظر سقوط صاروخ على منطقة مأهولة، ويقتل مستوطنين".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أراضٍ زراعية، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.