الزراعة بغزة: نسبة هطول الأمطار بلغت (49.8%) وأكثرها في رفح



وبحسب بيان أصدرته الوزارة، فإن كمية المياه التي هطلت حتى صباح اليوم لهذا العام، بلغت حوالي 52.4 مليون متر مكعب، كما أن عدد أيام الهطول وصل 13 يوماً، وفقاً لما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأشارت إلى أن أكبر المعدلات التي سجلت في قطاع غزة، كانت في رفح 48.0 ملم، وأدناها في خانيونس وخزاعة جنوب القطاع، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول، خلال الأيام المقبلة- بإذن الله.



وهذا، وحثت الوزارة كافة المزارعين على الاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية"، في الزراعة وعدم إهدارها، واتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة، وأخذها في الحسبان؛ لمنع حدوث أي أضرار.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن هطول الأمطار لكافة المناطق في قطاع غزة من بداية الموسم، بلغت (192ملم)، وبلغت النسبة المئوية للهطول 49.8% من المعدل العام لكافة المحافظات.