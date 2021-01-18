شؤون فلسطينية

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله

شاهد: الأشغال توقع اتفاقيات بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعين بمحافظة رام الله
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم الأحد، اتفاقيات عمل بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وهي لتاهيل الشارع، الذي يربط عين عريك- دير ابزبع- كفر نعمة في محافظة رام الله والبيرة، والذي يخدم قرى غرب رام الله، بقيمة مليوني دولار أمريكي مع شركة الأسمر للبناء، والإتفاقية الأخرى لمشروع إعادة تأهيل طريق بيت عوا- دير سامت- دورا في محافظة الخليل، بقيمية مليونين ومئة وخمسين ألف دولار مع شركة  التفوق للمقاولات والإستثمار، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي.

وقال  وزير الأشغال العامة والإسكان، لـ "دنيا الوطن": إن أهمية المشروعين، تكمن في خدمة المواطنين، حيث إن مشروع عين عريك- كفر نعمة يربط مدينة رام الله بقرى غرب المحافظة، والتي تعد حوالي 26 قرية، كما يعتبر طريق رابط لمحافظة سلفيت، عدا عن البعد السياحي؛ لأنه يصل إلى مناطق عين عريك وبيتللو وكفر نعمة، كما تتشكل أهمية هذا الطريق في البعد الاقتصادي، فيعتبر ممراً لشاحنات الوقود المحملة إلى رام الله وجنوب الضفة الغربية.

وذكر زيارة لـ "دنيا الوطن"، أن مشروع طريق بيت عوا- دير سامت في محافظة الخليل، تكمن أهميته بربطه مجموعة من القرى بمحافظة الخليل ببعضها البعض، حيث تعد منطقة اقتصادية وزراعية في آن واحد، وهي المناطق المهمشة الحدودية والمهددة بالاستيطان، وإن إعادة تاهيل هذا الطريق، يساعد في تثبيت المواطنين على أرضهم ودعم صمودهم، كما يساعد هذا الطريق في انعاش الحركة التجارية بين محافظة الخليل، وقرى الريف الغربي، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق كونه يخدم حوالي 100 ألف نسمة.

ومن جهته، قال مدير شركة تفاوق للمقاولات، محمد شواهين: إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع شارع في منطقة الجنوب وبالتحديد طريق بيت عوا- دير سامت، وهذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأيضاً هي طريق تربط مجموعة من قرى الخليل ببعضها البعض، وبالتالي يخدم المواطنين، ويساعدهم خصوصاً في هذه المناطق المهمشة.

 

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