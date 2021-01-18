دولي

مصطلح "دولة الفصل العنصري" يثير استفزاز إسرائيل

مصطلح "دولة الفصل العنصري" يثير استفزاز إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن حظر الجماعات التي تصف إسرائيل بـ"دولة الفصل العنصري" من إلقاء محاضرات في المدارس.

وتأتي هذه الخطوة استهدافا لإحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في البلاد، بعد أن بدأت في وصف إسرائيل وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية على أنهما "فصل عنصري" أحادي النظام، حيث أنه يتم النظر إلى هذا المصطلح منذ فترة طويلة على أنه من "المحرمات"، ويستخدمه في الغالب "أشد منتقدي البلاد"، ويلقى رفضا شديدا من قبل قادة "إسرائيل" والعديد من الإسرائيليين، وفق لـ(أسوشيتد برس).

وقال يوآف غالانت في "تويتر"، إنه أصدر تعليماته لمدير عام الوزارة، بـ"منع دخول المنظمات التي تصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، والتي تهين الجنود الإسرائيليين، من إلقاء محاضرات في المدارس".

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