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عبير موسي: جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس

عبير موسي: جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الاثنين، أن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس، داعية السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في التظاهرات، منوهة إلى أن رئيس حركة النهضة الإخوانية، يحاول استغلال الأحداث "ليرأس البلاد".

وكانت الأيام الأخيرة، قد شهدت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تزامنت مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية، تخللتها أعمال عنف واعتقالات، وذلك وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، إنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية، عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في عدة مدن، السبت.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة، والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية، بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ، والصراع على السلطة.

وفي ندوة صحفية بمقر البرلمان التونسي، الاثنين، طالبت عبير موسي، السلطات الأمنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تأجيج الاحتجاجات الليلية، التي اندلعت في البلاد منذ أيام، داعية إلى نشر نتائج التحقيقات الأولية مع "الأطفال الذين تم اعتقالهم في أحداث الاحتجاجات".

واعتبرت، أنه "بتحليل بسيط يثبت أن استعمال الأطفال وراءه نية نشر الفوضى، دون أن يعتقلوا، أي بأقل الأضرار".

وحمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، المسؤولية لرئيس الحكومة، معتبرة أنه "أقال وزير الداخلية في وقت حساس".

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