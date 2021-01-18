العاهل المغربي يضع شرطاً للموافقة على زيارة إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العاهل المغربي محمد السادس، وضع شرطاً للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لزيارة إسرائيل.



وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.



ولفتت الصحيفة، إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى التشديد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.



يشار إلى أن المغرب، أعلنت الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن نتنياهو، دعا الملك محمد السادس، لزيارة إسرائيل.