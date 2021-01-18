بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد والغطاس، حسب التقويم الأرمني.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد وصل موكب بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس والأردن وسائر الأراضي المقدسة البطريرك نورهان مانوغيان، إلى بلاط ساحة المهد، وسيصار له استقبال رسمي، حسب (الستاتيكوس) المتبع.



وعبر موكب البطريرك من دوار العمل الكاثوليكي إلى شارعي رأس افطيس والنجمة، وصولاً إلى ساحة المهد.



يذكر، أن الطائفة الأرمنية، تختتم بهذا اليوم احتفالات الأعياد الميلادية المجيدة في فلسطين.