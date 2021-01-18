فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و944 حالة تعافً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن الوفيات الجديدة، سجلت في محافظات: طولكرم (1)، بيت لحم (1)، الخليل (1)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (3).



وأضافت، أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 524 إصابة، سجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (33)، سلفيت (15)، طوباس (12)، قلقيلية (13)، ضواحي القدس (20)، بيت لحم (22)، نابلس (44)، الخليل (41)، جنين (23)، رام الله والبيرة (64)، قطاع غزة (237)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4013 فحصاً.



وأوضحت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طولكرم (66)، سلفيت (14)، طوباس (6)، قلقيلية (16)، ضواحي القدس (27)، بيت لحم (30)، نابلس (221)، الخليل (32)، جنين (48)، رام الله والبيرة (87)، أريحا والأغوار(7)، قطاع غزة (390).



وذكرت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.