قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، من أمام باب المجلس.



وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى، طارق صندوقة، أثناء تواجده في مكان عمله على أبواب المسجد.



ونقل صندوقة لمراكز التحقيق الإسرائيلية، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



ويستهدف الاحتلال، حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.



وصادقت محكمة الاحتلال، مؤخرا، على عدة قرارات بهدم منازل لحراس الأقصى، وأخرى تمثلت في إبعادهم عن المسجد، ومنعهم من السفر، بهدف ثنيهم عن دورهم.



ويأتي تصعيد الاحتلال، بحق العاملين والمرابطين في المسجد الأقصى وحراسه، إثر المحاولات المتواصلة لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانياً ومكانياً.