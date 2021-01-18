شؤون فلسطينية

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة (حماس)، اليوم الاثنين، بشدة، ما أسمته "جريمة الاعتداء وإطلاق النار التي تعرض لها رئيس بلدية أم الفحم السابق، والشخصية الوطنية القيادية المناضلة في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 الدكتور سليمان إغبارية".

وقالت (حماس) في بيانها المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، الناتجة عن تفشي الجرائم في الداخل المحتل، الذي ساهم من خلال إجراءاته في تفاقمها، فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة 48 إلى التصدي لمؤامرات العدو، ومثيري الفتن، ومرتكبي الجرائم داخل مجتمعنا الفلسطيني الصامد على قاعدة فرق تسد".

وأضاف البيان: "تعبر حركة حماس عن إشادتها بالدور الوطني والإنساني الكبير للدكتور سليمان إغبارية في خدمة شعبه وتعزيز صموده، وخدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمؤامرات العدو ضده، وتحمُّله في سبيل ذلك الملاحقات الصهيونية، والسجن والتحقيق، والمنع من السفر، والمنع من دخول القدس لفترات طويلة، متمنين له الشفاء العاجل والسلامة التامة، ولشعبنا الأمن والسلام".

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