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استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية، استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من تعليقها.

وأكدت صفحة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام عبر (تويتر)، أنه "تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر، بوصول 27 حاوية من ميناء حمد".

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين، فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة (العلا) السعودية.

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