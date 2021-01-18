الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من الصومال

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الجيش الأمريكي، سحب قواته من الصومال، وفق ما أكدته القيادة الأمريكية في إفريقيا.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال المتحدث باسم (أفريكوم)، الكولونيل كريستوفر كارنز: إن إعادة تنظيم القوات اكتمل قبل الموعد النهائي، مضيفًا: "لا يزال هناك وجود أمريكي محدود للغاية في الصومال".



وأضاف: "تركيزنا يظل ثابتاً ومركزاً على حركة الشباب.. لن يكون من الحكمة لهم أن يختبرونا".



وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون في وقت سابق، إن معظم الأفراد، سيتم نقلهم إلى الدول المجاورة مثل كينيا، لكن كارنز لم يقدم تفصيلاً للمكان الذي تم نقل القوات الأمريكية إليه في إفريقيا "بسبب العمليات الجارية".