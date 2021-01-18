تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات

تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الاثنين، عن بدء تفعيل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة والامتحان التطبيقي الشامل للعام 2021 من المستحقات بشكل إلكتروني.
وأشارت في بيانها، إلى أن جميع الموظفين، الذين لديهم مستحقات لدى وزارة المالية بغزة، سيتمكنون من تسديد الرسوم عن أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الاثنين، عن بدء تفعيل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة والامتحان التطبيقي الشامل للعام 2021 من المستحقات بشكل إلكتروني.
وأشارت في بيانها، إلى أن جميع الموظفين، الذين لديهم مستحقات لدى وزارة المالية بغزة، سيتمكنون من تسديد الرسوم عن أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
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