كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين تنضم للاتحاد الدولي للصيدلة

بدوره، بارك الدلو، هذا النجاح، مشيداً بدور أعضاء التدريس فيما يقدمونه من إنجاز عظيم، يعزز من الخبرات المتبادلة مع الزملاء في الدول الأخرى.





كما أعرب عن شكره للزميلة الأستاذة سناء الطويل، منسقة البرامج، على دورها الفعال في الكلية، متمنيًا من الطلبة، أن يكونوا على قدر المسؤولية في نيل شهادة الكلية، وتطوير علومهم للتميز محليًا ودوليًا.





ويذكر، أن الاتحاد الدولي للصيدلة، هو هيئة عالمية، تمثل أكثر من أربعة ملايين صيدلي وعالم صيدلاني، وتضم أكثر من 145 مؤسسة أكاديمية، كما تعمل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية في العالم.

وأشار الداعور إلى أن العمل الدائم و المواظبة المستمرة في إعطاء العلم والخبرة، والتواصل بين الدول، سواء أكانت العربية أو المحلية، ما هو إلا إنجاز عظيم، يساهم في زيادة المعرفة والخبرات العلمية والعملية.