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دولي

سويسرا: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيارات ثلجية

سويسرا: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيارات ثلجية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات السويسرية، بمصرع ثلاثة أشخاص في انهيارات ثلجية في مدينة مونترو غرب البلاد.

وأوضحت شرطة كانتون فود، أن عدة أشخاص آخرين، جرفتهم الثلوج بمحيط مدينة مونترو.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة لوكالة (فرانس برس) أن التحقيقات جارية في الحوادث.

وكانت الشرطة السويسرية، أعلنت السبت الماضي، عن مصرع شخصين، جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأوضحت، أن متزلجا يبلغ (49 عاماً)، لقي حتفه في قرية أوبرفالد، بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصاً آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن، بعد أن دفنه الثلج كذلك.

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