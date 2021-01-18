عصام يوسف: إزالة اسمي من "قوائم الإرهاب" انتصار للفقراء من أبناء الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال عصام يوسف، عضو مجلس الأمناء في "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال)" إن شركة (وورلد تشيك- World Check List) رفعت اسمه من قوائمها التي كانت تضعه ضمن قوائم الإرهاب من غير وجه حق، ودون أي مستندات قانونية، إضافة لتعويضه عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.



وأكد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 18/1/2021 أنه تلقى الخبر بثقة تامة لقانونية عمله في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن وضع اسمه كان ادعاء باطلاً وليس له مستند قانوني.



وأوضح يوسف، أن "ثقته تنبع من قناعاته وإيمانه بالعدالة، والقدرة على مواجهة الادعاءات الباطلة، التي تروجها جهات سياسية ذات أغراض شيطانية".



وأفاد يوسف، أن الفريق القانوني المدافع عنه، والمتمثل بشركة المحاماة (كارترك)، أكد بأن شركة (وورلد تشيك) اعتمدت في تصنيفها على معلومات مغلوطة من مواقع إخبارية غير دقيقة، وغالباً ما تكون مدفوعة بدوافع سياسية، وأجندات لا تستند إلى أدلة موضوعية، وكذلك اعتمدت على مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد يوسف، أن المصادر التي عمدت إلى الزج بإسمه بادعاءاتها غير القانونية، والمغايرة للحقيقة، كان بسبب الدور الذي يقوم به ضمن عمل (انتربال) الإنساني وغير السياسي، في إغاثة الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما تحقق يعد انتصاراً للفقراء والأيتام ومستحقي الدعم الإنساني.



وشدّد يوسف على قانونية عمل "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال)" منذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، حيث لم يتم النظر إليه أو تصنيفه كمنظمة إرهابية، لا في المملكة المتحدة "البلد المقر"، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا حتى لدى الأمم المتحدة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت منفردة

بتصنيفه ضمن قوائم الإرهاب بشكل جائر، لم تتمكن حتى اللحظة من إيجاد، أو إبراز، أية إثباتات أو مستندات تدعم هذا التصنيف.



وقال " كنت وما زلت مؤمناً بحقوق الإنسان المحتاج، وخاصة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني بسبب الاحتلال الصهيوني وممارساته وانتهاكاته اليومية، مؤكداً نبل مقاصده، وتمسكه بها، مهما عظمت التضحيات".



وأضاف: "كما أنني مؤمن بمهنية العمل الخيري والإنساني الداعم للفلسطينيين، وكافة المحتاجين حول العالم، وضرورة تجنيب هذا العمل الضغوطات السياسية، بمختلف أشكالها".



وتابع "بفضل الله، وطوال 40 عاماً من انخراطي في العمل الإنساني والخيري على المستوى العالمي، لم تقم أية دولة بتوجيه تهمة لي شخصياً، ومن حاول ادعاء ذلك فشل في تثبيت دعواه الباطلة".



وأعرب يوسف عن احترامه وتقديره لـ "مفوضية العمل الخيري البريطانية"، على نزاهتها ومهنية عملها، والتي أكدت على غير مرة عدم تورطه بأية أعمال إرهابية، وما من شأنه أن يسيء لروح العمل الخيري والإنساني ومهنيته، ومقاصده.



وأكد يوسف، أن إزالة اسمه من قوائم (وورلد تشيك) يعد إنصافاً لجهود العمل الخيري، التي تدعم الشعب الفلسطيني، مشدداً في الوقت ذاته على "ثباته واستمراره في العمل الإنساني الداعم لفلسطين، ما بقي في العمر بقية".