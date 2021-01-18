شؤون فلسطينية

عصام يوسف: إزالة اسمي من "قوائم الإرهاب" انتصار للفقراء من أبناء الفلسطينيين

عصام يوسف: إزالة اسمي من "قوائم الإرهاب" انتصار للفقراء من أبناء الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال عصام يوسف، عضو مجلس الأمناء في "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال)" إن شركة (وورلد تشيك- World Check List) رفعت اسمه من قوائمها التي كانت تضعه ضمن قوائم الإرهاب من غير وجه حق، ودون أي مستندات قانونية، إضافة لتعويضه عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.

وأكد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 18/1/2021 أنه تلقى الخبر بثقة تامة لقانونية عمله في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن وضع اسمه كان ادعاء باطلاً وليس له مستند قانوني.

وأوضح يوسف، أن "ثقته تنبع من قناعاته وإيمانه بالعدالة، والقدرة على مواجهة الادعاءات الباطلة، التي تروجها جهات سياسية ذات أغراض شيطانية".

وأفاد يوسف، أن الفريق القانوني المدافع عنه، والمتمثل بشركة المحاماة (كارترك)، أكد بأن شركة (وورلد تشيك) اعتمدت في تصنيفها على معلومات مغلوطة من مواقع إخبارية غير دقيقة، وغالباً ما تكون مدفوعة بدوافع سياسية، وأجندات لا تستند إلى أدلة موضوعية، وكذلك اعتمدت على مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد يوسف، أن المصادر التي عمدت إلى الزج بإسمه بادعاءاتها غير القانونية، والمغايرة للحقيقة، كان بسبب الدور الذي يقوم به ضمن عمل (انتربال) الإنساني وغير السياسي، في إغاثة الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما تحقق يعد انتصاراً للفقراء والأيتام ومستحقي الدعم الإنساني.

وشدّد يوسف على قانونية عمل "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال)" منذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، حيث لم يتم النظر إليه أو تصنيفه كمنظمة إرهابية، لا في المملكة المتحدة "البلد المقر"، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا حتى لدى الأمم المتحدة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت منفردة
بتصنيفه ضمن قوائم الإرهاب بشكل جائر، لم تتمكن حتى اللحظة من إيجاد، أو إبراز، أية إثباتات أو مستندات تدعم هذا التصنيف.

وقال " كنت وما زلت مؤمناً بحقوق الإنسان المحتاج، وخاصة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني بسبب الاحتلال الصهيوني وممارساته وانتهاكاته اليومية، مؤكداً نبل مقاصده، وتمسكه بها، مهما عظمت التضحيات".

وأضاف: "كما أنني مؤمن بمهنية العمل الخيري والإنساني الداعم للفلسطينيين، وكافة المحتاجين حول العالم، وضرورة تجنيب هذا العمل الضغوطات السياسية، بمختلف أشكالها".

وتابع "بفضل الله، وطوال 40 عاماً من انخراطي في العمل الإنساني والخيري على المستوى العالمي، لم تقم أية دولة بتوجيه تهمة لي شخصياً، ومن حاول ادعاء ذلك فشل في تثبيت دعواه الباطلة".

وأعرب يوسف عن احترامه وتقديره لـ "مفوضية العمل الخيري البريطانية"، على نزاهتها ومهنية عملها، والتي أكدت على غير مرة عدم تورطه بأية أعمال إرهابية، وما من شأنه أن يسيء لروح العمل الخيري والإنساني ومهنيته، ومقاصده.

وأكد يوسف، أن إزالة اسمه من قوائم (وورلد تشيك) يعد إنصافاً لجهود العمل الخيري، التي تدعم الشعب الفلسطيني، مشدداً في الوقت ذاته على "ثباته واستمراره في العمل الإنساني الداعم لفلسطين، ما بقي في العمر بقية".

أخبار ذات صلة

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية

تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات

تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات

كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين تنضم للاتحاد الدولي للصيدلة

كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين تنضم للاتحاد الدولي للصيدلة

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

شرطة رام الله تُحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى طارق صندوقة

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية

حماس: ندين جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية

تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات

تعليم غزة تُفعِّل خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من خلال المستحقات

كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين تنضم للاتحاد الدولي للصيدلة

كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين تنضم للاتحاد الدولي للصيدلة

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

عصام يوسف: إزالة اسمي من &#34;قوائم الإرهاب&#34; انتصار للفقراء من أبناء الفلسطينيين

عصام يوسف: إزالة اسمي من "قوائم الإرهاب" انتصار للفقراء من أبناء الفلسطينيين

منوعات

دينا الشربيني:&#34; الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة&#34;

دينا الشربيني:" الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة"

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: بطلة &#34;ذا فويس كيدز&#34; ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: بطلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل &#34;ابنة السفير&#34;.. هل يتوقف المسلسل ؟

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل "ابنة السفير".. هل يتوقف المسلسل ؟

عربي

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من الصومال

الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من الصومال

مصر تُدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

مصر تُدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

مصر: مصادرة أموال 89 من قادة &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: مصادرة أموال 89 من قادة "الإخوان المسلمين"