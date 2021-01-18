مجدلاني يُطالب بالإفراج الفوري عن الطفل عبد الرحمن البشيتي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل العاجل والفوري، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للإفراج عن الطفل المقدسي المعتقل في سجون الاحتلال، عبد الرحمن البشيتي، (16 عاماً) والذي يعاني من مرض السكر.



وحمل وزير التنمية، الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الطفل عبد الرحمن، والذي يقبع منذ 14 يوماً في زنازين 20 المعروفة بصعوبة الوضع فيها، حيث يرفض الاحتلال الإفراج عن الطفل رغم صعوبة وضعه الصحي، إضافة لمنع زيارة ذويه ومحاميه.



وقال مجدلاني: "إن عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، يجعل الاحتلال الإسرائيلي، يوغل بالمزيد من الاعتداءات على الطفولة الفلسطينية، التي تسجل يومياً المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى، بما يخالف الاتفاقيات الدولية".



وتابع وزير التنمية: "إن حقوق الأطفال الفلسطينيين، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، منتهكة بشكل يومي، حيث تطال تلك الانتهاكات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والتعليم والصحة والبيئة الآمنة".



ودعا مجدلاني، كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة، ووسائل الإعلام، إلى شكيل حملة للمطالبة بالإفراج عن الطفل البشيتي، وإنقاذ حياته المهددة في ظل ظروف اعتقاله اللإنسانية.