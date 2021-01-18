الصحة بغزة: 3 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1201 فحص مخبري، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 390 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة، أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 41283 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 48028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 6258 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 487 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 161 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.