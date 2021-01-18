شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 3 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 3 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1201 فحص مخبري، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 390 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة، أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 41283 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 48028  حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 6258 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 487 حالة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 161 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: ترتيبات لعقد لقاء مع ممثلي الفصائل بغزة الأسبوع المقبل

لجنة الانتخابات: ترتيبات لعقد لقاء مع ممثلي الفصائل بغزة الأسبوع المقبل

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

القواسمي: ندعو لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة

القواسمي: ندعو لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

بعد لقائهما أبو مازن.. (العربية) تكشف مهمة رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

بعد لقائهما أبو مازن.. (العربية) تكشف مهمة رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

جيش الاحتلال يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

جيش الاحتلال يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

القواسمي: ندعو لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة

القواسمي: ندعو لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل

جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)

جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)

الشيوخي: الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني القاعدة القوية لإنهاء الانقسام

الشيوخي: الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني القاعدة القوية لإنهاء الانقسام

منوعات

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

دينا الشربيني &#34;الكل يظهر على حقيقته بعد المعاشرة&#34;

دينا الشربيني "الكل يظهر على حقيقته بعد المعاشرة"

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: بطلة &#34;ذا فويس كيدز&#34; ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: بطلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل &#34;ابنة السفير&#34;.. هل يتوقف المسلسل ؟

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل "ابنة السفير".. هل يتوقف المسلسل ؟

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

عربي

مصر: مصادرة أموال 89 من قادة &#34;الإخوان المسلمين&#34;

مصر: مصادرة أموال 89 من قادة "الإخوان المسلمين"

سقطت بإحدى قرى جازان.. السعودية تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون

سقطت بإحدى قرى جازان.. السعودية تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون

الإمارات: الإعلان عن توفير لقاح (كوفيد-19) للجميع بدءاً من عمر 16 عاما

الإمارات: الإعلان عن توفير لقاح (كوفيد-19) للجميع بدءاً من عمر 16 عاما

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)