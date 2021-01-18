لجنة الانتخابات: ترتيبات لعقد لقاء مع ممثلي الفصائل بغزة الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الاثنين: إن لجنته، أجرت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية، وتم وضعها في صورة التطورات بشأن الانتخابات.



وأضاف كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): عرضنا على الفصائل الجداول الزمنية، وطلبنا منهم الدفع باتجاه توفير بيئة انتخابية آمنة وسهلة.



وتابع: نريد أن تكون بيئة العملية الانتخابية مريحة للجميع، ووعدت الفصائل بحشد الجمهور الفلسطيني للمشاركة الواسعة فيها.



وأشار إلى أنّ هناك ترتيبات لإجراء لقاءات مع الفصائل في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل، واليوم هناك اجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمشاركة غزة على (فيديوكونفرس).