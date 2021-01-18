دولي

خلال سنة وشهر.. (كورونا) حصد حياة مليونين و25929 إنسان على وجه الأرض

خلال سنة وشهر.. (كورونا) حصد حياة مليونين و25929 إنسان على وجه الأرض
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لوكالة (رويترز) أن أكثر من 94.53 مليونأ، أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة، لائحة الدول، التي سجلت أعلى معدل إصابات، حيث رصدت حتى اليوم 23582732 إصابة، و395548 حالة وفاة.

ويلي الولايات المتحدة، الهند بـ 10557985 إصابة و152274 وفاة، كما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 8455059 إصابة و209296 وفاة.

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