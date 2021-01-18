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أزمة جديدة في الخليج.. البحرين تسحب ملكية 130 عقارًا لأقارب أمير قطر

أزمة جديدة في الخليج.. البحرين تسحب ملكية 130 عقارًا لأقارب أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال والتخطيط العمراني في البحرين، استملاك عقارات تابعة لأبناء خالد ناصر المسند خال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وشقيق الشيخة موزة، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.

ووفق قناة (الحرة)، فإنه "يأتي هذا القرار وسط التجاذبات بين المنامة والدوحة، بشأن قضايا مختلفة منها مسألة الصيادين التي أخذت حيزاً كبيراً في الإعلام البحريني، على الرغم من توقيع اتفاق (العلا)".

وأظهرت الصفحة 106 من الإصدار الأخير للجريدة الرسمية لمملكة البحرين (عدد 3506) إعلان لوزارة الأشغال والتخطيط العمراني، يفيد باستملاكها 130 عقاراً، تعود ملكيتها لمحمد وسارة والدانة أبناء خالد ناصر المسند، وهو شقيق موزة المسند، والدة الأمير تميم.

وأوضحت القناة، "يأتي استملاك هذه العقارات بناء على الصلاحيات المخولة لها (الوزارة) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث يأتي ذلك من أجل توسعة منشآت حكومية، حسب طلب وزارة الداخلية".

ويعتبر الإعلان الحكومي إشعاراً رسمياً للملاك لمراجعة إدارة الاستملاك، والتعويض في الوزارة البحرينية، بحسب الجريدة الرسمية.

في الأسبوع الماضي، فتحت المنامة مجالها الجوي لقطر، بموجب الاتفاق الموقع في قمة (العلا) والمدعوم من الولايات المتحدة، لإنهاء النزاع الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منتصف عام 2017.

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