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الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة

الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف): إن وزارة الخارجية الإماراتية، أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، بقرار جديد قد يؤثر سلبًا على البلدين.

وذكرت الصحيفة، "أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة والمصدق عليها من قبل البلدين، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، حتى تاريخ الأول من تموز/ يوليو 2021".

يذكر، أنه بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرات الدخول إلى إسرائيل، بعد أن أبلغت الإمارات إسرائيل، الأربعاء، مصادقتها على اتفاقية الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

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