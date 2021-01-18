دولي

لأول مرة.. طائرات F35 الإسرائيلية تُشارك في مناورات دولية

لأول مرة.. طائرات F35 الإسرائيلية تُشارك في مناورات دولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن 6 طائرات من طراز (F35)، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ستشارك مع طائرات من دول أخرى في مناورات عسكرية مشتركة في إيطاليا.

ووفقًا للصحيفة، فإنه لأول مرة منذ 4 سنوات من هبوط أول طائرة من هذا الطراز، ستغادر "إسرائيل" للمشاركة في المناورة الدولية، مشيرةً إلى أن العديد من الدول، ستشارك في المناورة التي يحتضنها سلاح الجو الإيطالي.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: إن أهداف المناورات هي تعزيز التعاون والاتصالات مع مختلف الجيوش، والمشاركة في ساحة غير مألوفة، وإجراء أول مناورة بهذه الطائرات.

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