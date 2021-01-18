القواسمي: ندعو لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، لأوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة، ابتداء من التسجيل وصولاً للانتخاب.



وطالب القواسمي، بتشكيل حاضنه شعبية دافعة، بإتجاه تحقيق الأهداف العليا من وراء الانتخابات، التي طال انتظارها، والمتمثلة بتكريس الحياة الديمقراطية، كوسيلة وحيدة لتداول السلطات، وإنهاء حالة الإنقسام، وتكريس وحدة الأرض والشعب، والتمثيل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتضم كافة الفصائل.