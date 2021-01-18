عربي

مصر تُدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

مصر تُدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت جمهورية مصر العربية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية.

ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع) فقد جدّد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الاثنين، التأكيد على رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب عن قلق مصر، مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا، بهدف دفع عملية السلام، واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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