بعد لقائهما أبو مازن.. (العربية) تكشف مهمة رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (العربية)، نقلًا عن مصادر مطلعة، بوجود مصالحة فلسطينية شاملة برعاية مصرية.



وقالت القناة، نقلًا عن مصادرها: إن رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، زار رام الله، مساء أمس الأحد؛ لتوحيد الصف، ودفع المصالحة بين الاطراف الفلسطينية.



وأضافت: "سيكون هناك مصالحة فلسطينية شاملة، تتضمن بنوداً برعاية مصرية".



واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد أطلع أبو مازن، الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا ملف المصالحة الوطنية، وإصداره المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.



وشملت الزيارة أيضاً، لقاء الوزير عباس كامل، برئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، وتضمن اللقاء مناقشة سُبل دفع عملية السلام، والخطوات المستقبلية المقررة؛ لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.