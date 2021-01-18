شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

جيش الاحتلال يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة، باتجاه المنطقة الساحلية في أسدود وسقطا في البحر.

وحسب موقع (واللا)، فإنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، حيث رصد نظام القبة الحديدية، أن اتجاه الإطلاق كان باتجاه البحر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقامت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، باستهداف أراضٍ زراعية بثلاثة صواريخ، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، غارة على أرض في المناطق الشرقية لبلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، رصدت قواتنا خلال الليل إطلاق صاروخيْن من شمال قطاع ‎غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة ‎أسدود، و لم يتم تفعيل إنذارات.

وذكرت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ.

وأكد المتحدث، أن طائرات حربية إسرائيلية، قامت بقصف ورش حفر أنفاق، تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ.

 

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