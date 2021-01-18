دولي

ساعر يلزم أعضاء حملته الانتخابية بـ"كشف الكذب" بسبب الجاسوس

ساعر يلزم أعضاء حملته الانتخابية بـ"كشف الكذب" بسبب الجاسوس
رام الله - دنيا الوطن
قرر جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي إخضاع أعضاء حملته الانتخابية لاختبارات كشف الكذب، وذلك خوفا من وجود جاسوس يسرب تفاصيل مهمة.

جاء ذلك وفق ما كشفت عنه قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، وقبل نحو شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وبحسب المصدر ذاته، أمر ساعر المنشق عن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإلزام جميع العاملين في الحملة بالخضوع لجهاز كشف الكذب.

وتسبب مطلب ساعر بحالة من الغضب العارم بين العاملين في حملته الانتخابية، والذين قالوا إن الطلب صدمهم ولم يتوقعوه على الإطلاق.

ولا يدور الحديث عن إجراء اختبارات للموظفين المبتدئين فقط، بل أيضا من كبار المسؤولين في الحملة الانتخابية.

ورد حزب ساعر على ما كشفته القناة بالقول "هذا جزء من معيار العمل المعمول به عند قبول الموظفين في حملة تكفا حداشا (أمل جديد)، كما هو الحال في أي منظمة تلتزم بأمن المعلومات الصارم".

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