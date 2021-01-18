شؤون فلسطينية

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية؟

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية؟
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة، وغائماً، وتسقط بإذن الله، الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

أما يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، اعتباراً من ساعات الظهيرة؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله، الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، حتى ساعات الظهيرة، وخلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

أما يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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