شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)

جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة إلى 152 منذ بدء الجائحة، وفق تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك),

كما تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 21 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 357.

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