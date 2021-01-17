سقطت بإحدى قرى جازان.. السعودية تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون

أعلنت السعودية مساء اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص، أصيبوا في إحدى قرى جازان الحدودية، جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن.



ونقلت وكالة "واس" السعودية، عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط قذيفة أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.



وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين إصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفى، بينهم حالة واحدة حرجة.





رام الله - دنيا الوطن