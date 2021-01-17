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الإمارات: الإعلان عن توفير لقاح (كوفيد-19) للجميع بدءاً من عمر 16 عاما

الإمارات: الإعلان عن توفير لقاح (كوفيد-19) للجميع بدءاً من عمر 16 عاما
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأحد، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين بها.

وقالت: إن التلقيح سيكون ابتداءً من عمر (16 سنة) للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح (كوفيد-19).

وخفضت الصحة الإماراتية الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من (18 لـ 16 عاماً)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

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