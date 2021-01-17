الإمارات: الإعلان عن توفير لقاح (كوفيد-19) للجميع بدءاً من عمر 16 عاما
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأحد، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين بها.
وقالت: إن التلقيح سيكون ابتداءً من عمر (16 سنة) للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح (كوفيد-19).
وخفضت الصحة الإماراتية الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من (18 لـ 16 عاماً)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وأضافت: أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأحد، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين بها.
وقالت: إن التلقيح سيكون ابتداءً من عمر (16 سنة) للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح (كوفيد-19).
وخفضت الصحة الإماراتية الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من (18 لـ 16 عاماً)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وأضافت: أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.
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