غزة: مطالبات بوقف العمل بأي فقاسة يثبت فحص البيض المخصب بها أنه يحمل الميكوبلازما

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الأحد، مطالبة لوزارة الزراعة، بشأن البيض الذي يحمل ميكروب (الميكوبلازما).



وطالبت النقابة وزارة الزراعة، بوقف العمل في أي فقاسة، يثبت فحص البيض المخصب بها، أنه يحمل الميكوبلازما، وحجرها بالكامل.



وكانت النقابة قالت أمس السبت: إنه "اعتباراً من اليوم، سيكون هناك ترتيبات جديدة من قبل وزارة الزراعة، بغزة، للبيض المخصب، وفحصه داخل المعبر، وبقائه لحين الانتهاء ومعرفة النتيجة".



وكانت وزارة الزراعة، بغزة، حذرت الأسبوع الماضي من دخول 216 ألف بيضة (فقس) دجاج لاحم، إلى القطاع تبين إصابتها بميكروب (الميكوبلازما).



وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن الفحص المخبري، أكد إصابة البيض بالميكروب، منوهة إلى أن الوزارة لم تتمكن من إتلاف كامل الكمية.



وأهابت، بنقابة مربي الدواجن، ومربي الدجاج اللاحم، عدم شراء أو تربية الصوص الناتج من هذا البيض المصاب.



وطالبت الوزارة، مربي الدجاج، بالتواصل مع نقابة مربي الدواجن والإدارة العامة للبيطرة في الوزارة، ودائرة الإنتاج الحيواني، لمعرفة مصدر البيض، وتاريخ الفقس.