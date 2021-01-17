هيئة الأسرى: الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر على أجهزة التنفس الاصطناعي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستقرار الحالة الصحية، للأسير الجريح عبد الرحمن برقان (22 عاماً) من الخليل، والقابع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي على أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي.



وقال محامي الهيئة، كريم عجوة، في بيان صدر عن الهيئة، مساء اليوم الأحد: إن الأسير برقان، أصيب بالرصاص بالقدم والقولون قبل عدة أيام، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، قرب حاجز أبو الريش العسكري، القريب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وأشار عجوة إلى أن محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، عقدت الخميس الماضي، جلسة تمديد توقيف للأسير برقان، دون حضوره نظراً لوضعه الصحي، وتم تمديد توقيفه لثمانية أيام، بذريعة استكمال التحقيق.