"الخارجية" ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 356





وحالة الوفاة للمواطن، فهد خالد عيد النعيزي (58 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 356 حالة.



كما أفاد فريق العمل، المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تسجيل أية وفاة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 113، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية أيضاً؛ ليبقى عدد الإصابات 6275 إصابة.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة ثلاث دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم الأحد، في طريقهم إلى كل من: إسطنبول، ودبي، والقاهرة.

رام الله - دنيا الوطنافادت سفارة دولة فلسطين، والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية، بسبب فيروس (كورونا).