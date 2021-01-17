دولي

إيران تُعلق على إرسال الولايات المتحدة طائرات (B52) للمنطقة

إيران تُعلق على إرسال الولايات المتحدة طائرات (B52) للمنطقة
قاذفات &#34;بي-52&#34;
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه إذا كان هدف إرسال طائرات (B52) للمنطقة تخويفنا، فـ "الأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها".

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم، الذين دعموا صدام حسين، الرئيس العراقي الراحل".

أخبار ذات صلة

إيطاليا تسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ نحو 20 يوماً

بريطانيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ نحو 20 يوماً

إسرائيل: تباطؤ وتيرة انتقال عدوى فيروس (كورونا)

إسرائيل: تباطؤ وتيرة انتقال عدوى فيروس (كورونا)

إسرائيل: تعيين يعقوب شابتاي مفتشاً عاماً جديداً للشرطة

إسرائيل: تعيين يعقوب شابتاي مفتشاً عاماً جديداً للشرطة

إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار وسط ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية

إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار وسط ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية

بايدن يتخذ قرارات حاسمة &#34;ليلة الأربعاء&#34;.. هذا أبرزها

بايدن يتخذ قرارات حاسمة "ليلة الأربعاء".. هذا أبرزها

بعد عام من التفشي.. 11 دولة فقط نجت من (كورونا)

بعد عام من التفشي.. 11 دولة فقط نجت من (كورونا)

مسؤول أمريكي سابق: طرح مبادرات سلام جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس مناسباً حالياً

مسؤول أمريكي سابق: طرح مبادرات سلام جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس مناسباً حالياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشيوخي: الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني القاعدة القوية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام

الشيوخي: الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني القاعدة القوية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام

غزة: مطالبات بوقف العمل بأي فقاسة يثبت فحص البيض المخصب بها أنه يحمل الميكوبلازما

غزة: مطالبات بوقف العمل بأي فقاسة يثبت فحص البيض المخصب بها أنه يحمل الميكوبلازما

هيئة الأسرى: الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر على أجهزة التنفس الاصطناعي

هيئة الأسرى: الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر على أجهزة التنفس الاصطناعي

&#34;الخارجية&#34; ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 356

"الخارجية" ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 356

&#34;الشعبيّة&#34; تدين إدراج الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية السوري على قائمة العقوبات

"الشعبيّة" تدين إدراج الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية السوري على قائمة العقوبات

إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

(أمان) يطالب بالتزام الجميع بقواعد النزاهة والشفافية اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

(أمان) يطالب بالتزام الجميع بقواعد النزاهة والشفافية اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

&#34;التنمية&#34;: اعتداء قطعان المستوطنين على الطفلة حلا قرط جريمة وإرهاب منظم

"التنمية": اعتداء قطعان المستوطنين على الطفلة حلا قرط جريمة وإرهاب منظم

منوعات

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل &#34;ابنة السفير&#34;.. هل يتوقف المسلسل ؟

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل "ابنة السفير".. هل يتوقف المسلسل ؟

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

شاهد: عادل إمام يكشف سبب خوفه من السوشيال ميديا والهواتف

شاهد: عادل إمام يكشف سبب خوفه من السوشيال ميديا والهواتف

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان &#34; حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين&#34;

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان " حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين"

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

عربي

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يوقع عقدا مع (فايزر) لتأمين نحو مليوني ومئة ألف لقاح (كورونا)

لبنان يوقع عقدا مع (فايزر) لتأمين نحو مليوني ومئة ألف لقاح (كورونا)

قتيلان على الأقل جراء غرق سفينة روسية قبالة تركيا

قتيلان على الأقل جراء غرق سفينة روسية قبالة تركيا

صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم