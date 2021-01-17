إيران تُعلق على إرسال الولايات المتحدة طائرات (B52) للمنطقة

قاذفات "بي-52"

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه إذا كان هدف إرسال طائرات (B52) للمنطقة تخويفنا، فـ "الأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها".



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".



وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم، الذين دعموا صدام حسين، الرئيس العراقي الراحل".