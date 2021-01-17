"الشعبيّة" تدين إدراج الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية السوري على قائمة العقوبات

فيصل مقداد

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بشدة، قرار الاتحاد الأوروبي، بإدراج وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة على الجمهوريّة العربيّة السوريّة.



وتؤكّد الجبهة الشعبيّة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ "هذا القرار الجائر، كغيره من القرارات المُعادية، التي تظهر انحياز الاتحاد الأوروبي، بشكلٍ كامل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الكيان الصهيوني، في العدوان على سوريا الشقيقة".



وتجدّد الجبهة، وقوفها الدائم والثابت إلى جانب الشعب العربي السوري، وحقه في التصدي لكل المؤامرات العدوانيّة، وكلنا ثقة بقدرة الجمهوريّة السوريّة في التغلّب على هذه العقوبات، كما انتصرت سابقًا على كل المؤامرات الكونيّة التي استهدفتها.