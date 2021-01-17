إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

الأسير عماد أبو رموز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن إصابة

الأسير المريض بالسرطان، عماد عبد الخالق أبو رموز (46 عاماً) من مدينة الخليل، بفيروس في الكبد، لم تعرف طبيعته بعد، وفق ما أبلغ به الأسير من قبل أطباء مصلحة سجون الاحتلال.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير أبو رموز المعتقل منذ العام 2004، والمحكوم بالسجن 25 عاماً وهو حالياً في سجن (عوفر)، يعاني من ورم سرطاني في منطقة الخصيتين، وأجريت له عملية استئصال للورم قبل عدة أسابيع.



وأضافت، أن الأسير يعاني أيضاً من مشاكل وأوجاع بالكلى،

ويعاني من إهمال طبي من قبل إدارة سجون الاحتلال.



ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة 700،

بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، منهم مصابون بالسرطان، وعشرات آخرون يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مختلفة.