نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 40 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 178 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.



وأضافت أنه تم تحرير 522 مخالفةٍ مروريةٍ وحررت 471 مخالفة سلامةٍ عامةٍ لعدم الإلتزام بالشروط والبروتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا) وحجز 11 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة خلال 72 ساعة الماضية، القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس.