(أونروا): هناك حاجة لتوظيف 1070 معلماً بعقد يومي بقطاع غزة

قال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، فريد أبو عاذرة: إن الوكالة، دفعت ثمناً باهضاً خلال جائحة (كورونا).





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى): بأن عدداً من موظفي وكالة الغوث، توفي وأصيب المئات، مشيراً إلى أننا "لدينا المئات من الموظفين، يعانون أمراضاً مزمنة، وطلبت منا وزارة الصحة إبقاءهم في بيوتهم، ولملء الفراغ تم تعيين 305 معلمين مساندين".





وشدد أبو عاذرة، على أن الوكالة، أصرت على إجراء اختبارات توظيف، رغم كل الصعوبات الموجودة، ولا زالت المقابلات مستمرة، فهناك حاجة لتوظيف 1070 معلماً بعقد يومي، وهذا العدد قابل للزيادة، وطبيعة العقود، ستحددها الظروف المالية لوكالة الغوث.

رام الله - دنيا الوطن