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دولي

إيطاليا تسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الأحد، انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 377 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة و12415 حالة إصابة جديدة.

وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16310 وفيات.

وسجلت إيطاليا إجمالا 82177 وفاة بمرض (كوفيد-19) و2.38 مليون إصابة منذ شباط/فبراير 2020.

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