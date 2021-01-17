قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

يواصل قطاع غزة، تسجيل أرقام منخفضة بعدد الإصابات اليومية، لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما سجلت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن العدد الكلي للإصابات، يكون اليوم، 237 إصابة، بعد فحص 1201 عينة بنسبة إصابة 19.7٪.



وكان مجدي ظهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، بقطاع غزة، قال: إن الحالة الوبائية بالقطاع، تشهد تحسناً ملحوظاً، بعد تسجيل انخفاض في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة بالفترة السابقة.



وأوضح ظهير، في تصريحات لوكالة (الرأي)، صباح اليوم الأحد، أن التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، يعطي صورة مبشرة في تراجع الحالات الإيجابية من مجمل العينات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل يومي، إضافة لتراجع الطلب على أقسام الرعاية الطبية الفائقة، داخل مستشفيات القطاع.