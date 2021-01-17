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شؤون فلسطينية

"التنمية": اعتداء قطعان المستوطنين على الطفلة حلا قرط جريمة وإرهاب منظم

"التنمية": اعتداء قطعان المستوطنين على الطفلة حلا قرط جريمة وإرهاب منظم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، بمحاكمة قطعان المستوطنين ووضعهم على لوائح الارهاب العالمي، حيث يقومون وبشكل ممنهج وتحت حراسة قوات الاحتلال، باعتداءات وحشية ضد اطفال فلسطين.

وتابعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن قطعان المستوطنين هاجموا اليوم  منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس مما أدى إلى اصابة الطفلة حلا مشهور محمد قط  11 سنة بالرأس والوجه نتجية رشقها بالحجارة،ومحاولة اختطافها، معتبرة ذلك جريمة وارهاب دولة منظم .

وقالت: إن فشل المجتمع الدولي في تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يساعد في استمرار سياسة افلات الاحتلال وقطعان المستوطنين من العقاب، وانعدام وجود نظام دولي لمساءلة مجرمي الحرب منتهكي حقوق الأطفال، ومنهم الضحايا من أطفال فلسطين.

وتابعت حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي تكاد تكون منتهكة بشكل يومي، حيث تطال تلك الانتهاكات حقوق الإنسان الأصلية كالحق بالحياة والتعليم والصحة والبيئة الآمنة.

وشددت على أنها ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال، قتلة أطفال فلسطين.

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